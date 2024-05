Die Hambacher können wieder nach Herzenslaune planschen: Am Donnerstag ist das dortige Schwimmbad in die Freibadsaison gestartet. Zwar blieb das Wasser bei durchwachsenem Wetter laut Thomas Hocker vom Förderverein des Bads mit 23 Grad noch knapp unter der Solltemperatur, trotzdem trauten sich „ein paar Mutige“ bereits, ihre Bahnen zu ziehen. „Die erste Besucherin ist gleich 2000 Meter geschwommen, sobald man drin ist, gehts“, so Hocker, der am Donnerstag mit Bürgermeister Stefan Ulrich vor weiteren Gästen den Buzzer drückte, um die neue Photovoltaik-Anlage des Schwimmbads symbolisch in Betrieb zu nehmen – sie läuft schon seit Anfang Mai. Rund 42.000 Euro hat die Stadt in die PV-Module investiert. Damit werden nach bisherigen Schätzungen 30 bis 40 Prozent des Strombedarfs im Bad gedeckt.