Bereits einen Tag nach Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine wurde das Hambacher Schloss in den ukrainischen Landesfarben Blau-Gelb angestrahlt. Dazu hatten sich die Stadt Neustadt und die Schloss-Stiftung entschlossen und eine Firma beauftragt. Notwendig war unter anderem eine eigene Beleuchtungskonstruktion auf der eigens abgesperrten Schlossterrasse.

Ursprünglich sollte das weit sichtbare Zeichen der Solidarität mit der Ukraine bis 3. März bleiben, dann wurde die Aktion bis vergangenen Freitag verlängert, wie die Stadt auf Anfrage mitteilte. Jetzt sei keine Verlängerung mehr vorgesehen. Neben dem Hambacher Schloss waren auch andere markante Orte für einige Tage befristet in Blau-Gelb angestrahlt worden, darunter das Brandenburger Tor im Auftrag der Berliner Senatsverwaltung für Inneres.

Ein Hambacher aber hat in einem Schreiben, das auch an die RHEINPFALZ ging, Stadt und Stiftung sowie den Landkreis Bad Dürkheim aufgefordert, das Schloss solange blau-gelb anzustrahlen, wie der Krieg andauert. Dass stattdessen Fenster jetzt rosarot beleuchtet würden, sei kein gutes Signal. Rosa illuminiert wird das Hambacher Schloss immer zur Mandelblüte, wie die Stiftung am Montag auf Nachfrage bestätigte.