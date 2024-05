In entspannter Atmosphäre zwischen Kunst und Kräutern können Interessierte am Sonntag, 26. Mai, ab 14.30 Uhr, bei einem Flohmarkt im Hack-Museumsgarten Buntes und Selbstgemachtes kaufen sowie verkaufen. Dazu gibt es selbstgebackenen Kuchen und Kaffee im Garten-Kiosk, wie die Verantwortlichen Vasantha Appadurai-Mehrfort und Gabriele Mewoekpor mitteilen. Die Standgebühr beträgt zehn Euro und soll einem Projekt der Nachbarschaftshilfe Ludwigshafen zugutekommen. Anmeldungen für Stände sind per E-Mail an gabrielamewoekpor@yahoo.de möglich.