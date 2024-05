Die Tadano-Demag-Geschäftsführung sowie Vertreter des Betriebsrats und der IG Metall kamen am Donnerstag zu einem weiteren Gespräch zur Zukunft des Zweibrücker Kranbauers zusammen. Dabei ging es erneut um den Fragenkatalog des Betriebsrats, wie Salvatore Vicari von der IG Metall Homburg-Saarpfalz auf Anfrage mitteilte. „Einiges ist nach wie vor unklar“, lautete Vicaris Fazit. Die noch offenen Punkte werde man in einem weiteren Termin nach Pfingsten besprechen. Das Gespräch am Donnerstag sei störungsfrei verlaufen, ohne Proteste und vorzeitigen Abbruch, wie das beim vorangegangenen Termin Ende April der Fall war. Dort hatte die Geschäftsführung unter anderem den hohen Krankenstand kritisiert, was den Betriebsrat in Rage gebracht hatte.