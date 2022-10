„Worte, Wut und Waffen? Verschwörungstheorien als Gefahr für die innere Sicherheit“ – So lautet der Titel des zweiten Hambacher Gesprächs 2022, das die Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz veranstaltet. Am Mittwoch, 12. Oktober, 19 Uhr, analysieren im Festsaal des Hambacher Schlosses die Politikwissenschaftlerin und Netzaktivistin Katharina Nocun sowie Elmar May, Leiter des Verfassungsschutzes Rheinland-Pfalz, Fragen zu Verschwörungstheorien und politischem Extremismus sowie den Gefahren durch Internet und Social Media. Zudem geht es um Gegenstrategien von Wissenschaft und Sicherheitsbehörden. Der Eintritt ist frei, Anmeldung per E-Mail an anmeldung@politische-bildung-rlp.de.