Die SPD Hambach hat ihre Kandidatinnen und Kandidaten für die Ortsbeiratswahl am 9. Juni benannt: Pascal Bender wird die Liste anführen und auch bei der Wahl des Ortsvorstehers kandidieren. Auf ihn folgen Claudia Dorka und Michael Pack auf der SPD-Liste. Im Fokus des Wahlprogramms stehen demnach die Stärkung des sozialen Miteinanders, auch durch die Unterstützung und Vernetzung des Ehrenamtes in den örtlichen Vereinen und im nachbarschaftlichen Engagement, die Dorfentwicklung und die Aufwertung des Hambacher Schlosses als Symbol für Demokratie und Freiheit. Zudem will sie sich die SPD um den Erhalt des Freibads, die Unterstützung und Ansiedlung von Gewerbebetrieben sowie Verkehrs- und Parkraumkonzept kümmern.