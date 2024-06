In Hambach trat Ortsvorsteherin Gerda Bolz nach zehn Jahren nicht mehr an. Ihre CDU unterstützte die Kandidatur von Pascal Bender (SPD), der in den vergangenen 15 Jahren stellvertretender Ortsvorsteher war und zuletzt zweimal in der Stichwahl Bolz knapp unterlegen war. Am Sonntag drehte er den Spieß um und gewann mit 56,1 Prozent gegen Ernst Weinbach (FWG/43,9 Prozent). „Ich freue mich sehr, bin erleichtert und froh, dass meine Arbeit in den vergangenen 15 Jahren honoriert wurde“, sagte Bender. Der 54-Jährige freute sich über die mit 89,6 Prozent sehr hohe Wahlbeteiligung in Hambach. Dies zeige, dass sich die Bürger im Weindorf sehr für die Entwicklung interessierten. Er dankte Weinbach für einen fairen Wahlkampf und hofft auf eine gute Zusammenarbeit im Ortsbeirat. Weinbach, der nach Eingang der ersten Daten sogar führte, meinte, dass er sich als „Newcomer gut geschlagen“ habe. Er sei „sehr zufrieden“ und wolle sich nun entsprechend im Ortsbeirat einbringen.