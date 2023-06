Hambacher Weingüter, Vereine, Gastronomen und Künstler laden am kommenden Wochenende, 16. bis 18. Juni, zu Musik, Ausstellungen, Wein und Leckereien beim Schlossstraßenfest Schwarz-Rot-Gold.

In der Schlossstraße und Teilen der Weinstraße werden Zitate von berühmten Persönlichkeiten mit Bezug aufs Hambacher Fest 1832 den Weg säumen. Freitags können Weine von verschiedenen Winzern in der Straße probiert werden. Eine Probekarte kostet 16 Euro inklusive Glaspfand und ist im Wächterhäuschen und bei allen Teilnehmern erhältlich. In einigen Höfen gibt es Live-Musik.

Am Samstag können Gäste ab 14 Uhr mit einer Kultur- und Weinbotschafterin „Sektbotschaften in Hambach erwandern“. Treffpunkt ist am Alten Rathaus. Die Teilnahme kostet 14 Euro. Anmeldung per E-Mail an juttamt@t-online.de. Am Samstagabend ist ein laut Ankündigung vielseitiges Musikprogramm angesetzt.

Kräuterkunde, Stände, Theater

Am Samstag und Sonntag, 16 bis 18 beziehungsweise 15 bis 18 Uhr, gibt Kräuterpädagogin Antje Niehörster Wildkräuterführungen. Treffpunkt ist am Weingut Andreas Schäffer, Schlossstraße 100. Die 25-minütige Tour kostet fünf Euro. An beiden Tagen bieten kleine Marktstände regionale und ausgefallene Speisen an.

In Kooperation mit der Stiftung Hambacher Schloss ist ein Kinderprogramm und das Theaterstück „Panthea-Hüterin der Zeitreisenden freuen“ entstanden, das am Sonntag um 12 Uhr, Schlossstraße 15, startet. Am Sonntag verrät zudem die Freiheitsführung ab 14 Uhr mehr über das Hambacher Fest und dessen Bedeutung. Treffpunkt ist vor der Schlossstraße 86. Im Preis von 20 Euro sind sechs Weine, Brot und Wasser enthalten. Anmeldung per E-Mail an timo.dorsch@web.de.

In historischen Kostümen spielen die Darsteller des Theater- und Kulturfördervereins am Sonntag um 15 und 16 Uhr das Stück „Mut zur Freiheit“. Es geht ums Hambacher Fest und wie es zu den Farben Schwarz-Rot-Gold gekommen ist. Um 18 Uhr findet auf dem Rathausplatz das traditionelle Konzert der Kolpingskapelle Hambach statt.