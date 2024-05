Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die „Skyline“ von Haardt als Silhouette in Cortenstahl auf eine Säule aus Haardter Sandstein montiert, steht seit Dienstag an den drei Hauptzufahrten nach Haardt. Die Idee, so darauf hinzuweisen, dass man in Haardt ist, sei schon vor der Pandemie entstanden, berichtet Ortsvorsteherin Silvia Kerbeck (CDU). Die Umsetzung habe etwas gedauert, auch weil sie nur dank ehrenamtlichen Engagements möglich gewesen sei.

Die „Skyline“ von Haardt, das sind das Weingut Müller-Catoir, das Haardter Schloss, die evangelische Kirche, das ehemalige Weingut Eber und das rote Backsteinhaus gegenüber der