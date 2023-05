Nach gelungenem Saisonstart gegen die Neuwied Raiders mussten die Haßloch 8-Balls zu den Pirmasens Praetorians zu ihrem ersten Auswärtsmatch der Saison.

Die Gastgeber gewannen laut 8-Balls verdient mit 42:23 (14:0, 14:14, 7:3, 7:6). Die Haßlocher haben nun 2:2 Punkte und liegen hinter dem Tabellenführer Saarland Hurricanes II (6:0) und Pirmasens (4:0) auf dem dritten Rang in der Oberliga Mitte West vor den Mosel Valley Tigers (0:4) und den Neuwied Raiders (0:6). Am 11. Juni fährt das Team von Headcoach Ben Schmitt zum Rückspiel nach Neuwied. Am 24. Juni, 16 Uhr, empfängt Haßloch die Canes aus Saarbrücken.