„Die ersten wilden Jahre“ heißt ein Anfang des Jahres erschienener Sammelband, mit dem das Neustadter Literatennetzwerk „Textur“ auf die ersten vier, durchaus bewegten Jahre seiner Existenz zurückblickt – mit Beiträgen aller zwölf Mitglieder (wir berichteten). Die werden jetzt in den kommenden beiden Wochen bei zwei Online-Lesungen vorgestellt – übertragen aus dem Mußbacher Herrenhof.

„Die Veranstaltung wird aufgrund der vielen Lesenden – sie sind wahrlich ausgehungert und lechzen nach Lesungen – zweigeteilt sein“, sagt Katharina Dück, die Sprecherin des Netzwerks. Beim ersten Termin am Donnerstag, 18. März, um 19 Uhr lesen zunächst Wolfgang Allinger, David Emling, Christiane Hartmann, Ute Kliewer, Michael Landgraf und Frauke Volkland. Bei Teil 2 eine Woche später, am Donnerstag, 25. März, um 19 Uhr, folgen dann Katharina Dück selbst, Hans Gareis, Usch Kiausch, Dieter Kreiner, Michael Saenger und Oliver Steinke. Beide Veranstaltungen werden über die Videokonferenz-Plattform „Zoom“ übertragen, die erste unter textur180321.herrenhof-mussbach.de, die zweite unter textur250321.herrenhof-mussbach.de.

Der Eintritt ist frei, Einlass in den digitalen Warteraum wird ab 18.45 Uhr gewährt. Das Buch „Die ersten wilden Jahre“ ist in der Edition G**** des Neustadter Gareis-Verlags erschienen, hat 128 Seiten und kostet 18 Euro. Die Textformen reichen von Lyrik über Kurz- und Kürzestprosa bis hin zu Kurzkrimis, Romanauszügen und historischen Essays. Sie wurden alle in den vergangenen Jahren bei verschiedenen Veranstaltungen des Netzwerks in Neustadt der Öffentlichkeit vorgestellt.