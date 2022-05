Es ist weiterhin unklar, wie es zu dem großen Brand am Freitagabend in der ehemaligen Papierfabrik Hoffmann & Engelmann in Neustadt kommen konnte. Zwar waren Experten der Kriminalpolizei am Montagvormittag erneut am Unglücksort, doch für endgültige Aussagen brauche man die Untersuchungsergebnissen eines Gutachters. Dieser werde am Donnerstag nach Neustadt kommen, so ein Sprecher der Neustadter Kriminalpolizei. Allerdings bestätigten die Ermittler am Montag die Informationen von Feuerwehr und Gebäude-Eigentümer Wolfgang Kochanek, wonach das Feuer in einer Nebenhalle des Cafés Palmengarten ausgebrochen ist.

Von dort habe das Feuer über die Dachkonstruktion auf andere Gebäude des Areals übergegriffen. Wie genau diese Nebenhalle genutzt wurde, werde noch ermittelt, sagte der Kriposprecher auf Anfrage. Der Gutachter werde auch deshalb benötigt, da es zwar Schilderungen von Zeugen gebe, „die aber nicht ins allgemeine Bild am Tatort passen“. Daher hoffe man auf den Donnerstag und wolle dann Ergebnisse präsentieren. Zur Schadenshöhe macht die Polizei bis dahin keine Angaben. Kochanek hatte den Schaden auf drei Millionen Euro beziffert. Der Großbrand war am Samstagvormittag gelöscht, aufgrund kleinerer Schwelbrände musste die Neustadter Feuerwehr jedoch am Wochenende noch mehrfach ausrücken.