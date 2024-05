Bernard André, Vizepräsident des Partnerschaftskomitees Mâcon und Ansprechpartner für die Städtepartnerschaft mit Neustadt, hat die Goldene Ehrennadel der Stadt erhalten.

André war anlässlich des Demokratiefests aus Mâcon nach Neustadt gereist. Neustadts Oberbürgermeister Marc Weigel nutzte die Gelegenheit, um ihm die Ehrung zu überreichen, wie die Stadt mitteilte.

Den ersten Kontakt zu Neustadter Bürgern hatte Bernard André, als er 1970 zur Amtszeit von Bürgermeister Louis Escande als Direktor des Hotels Frantel in Mâcon Gäste aus der pfälzischen Partnerstadt begrüßte. Ob als Ehrengast aus Mâcon beim Herrenweinabend der Liedertafel, als Redner beim Internationalen Künstlersymposium, als Organisator der Teilnahme des 1. FC 23 Hambach am Griezmann-Cup in Mâcon, als Übersetzer, Vermittler von Praktika oder als Begleiter von Jugendlichen bei der Internationalen Jugendbegegnung mit den Partnerstädten in Neustadt im Jahr 2022 – „Bernard André ist mit Herz und Leidenschaft dabei, wenn die Partnerstadt ruft“, heißt es von der Stadtverwaltung.

Beim Weihnachtsmarkt der Kunigunde werbe der 82-Jährige zudem seit 2013 am Stand Mâcon für die französische Partnerstadt und das Burgund mit seinen kulinarischen Köstlichkeiten.