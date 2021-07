Ein Best-of spanischer und südamerikanischer Gitarrenmusik verspricht der nächste Termin in der Konzertreihe der Fördergemeinschaft Alte Winzinger Kirche: Der in Eppstein im Taunus lebende Konzertgitarrist Wolfgang Mayer, ausgebildet am Richard-Strauss-Konservatorium und an der Musikhochschule sowie am Mozarteum in Salzburg, bietet dabei am Sonntag, 25. Juli, ab 17 Uhr in Neustadt Kompositionen von Joaquin Rodrigo, Sabicas, Francisco Tarrega, Heitor Villa–Lobos, Carlos Gardel und anderen und ein Stilspektrum von Flamenco bis Bossa Nova. Ersatzspielort ist wegen Corona nach wie vor die Martin-Luther-Kirche, wo insgesamt 80 Plätze für die Besucher zur Verfügung stehen. Der Eintritt ist frei.