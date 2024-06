Premiere in Lachen-Speyerdorf: Fabienne Gerau-Frisch (CDU/29 Jahre) hat sich am Sonntag gegen Christian Bläß (SPD) durchgesetzt. Am Ende entfielen auf sie 64,1 Prozent der Stimmen, ihr Mitbewerber bekam 35,9 Prozent. „Damit werde ich die erste Frau im Ortsvorsteheramt in Lachen-Speyerdorf und schreibe damit Geschichte.“ Das mache sie ebenso stolz wie das klare Ergebnis am Sonntag. „Ich dachte, es wird knapper“, so Gerau-Frisch. Bisher war Claus Schick (SPD) Ortsvorsteher, er kandidierte nach 15 Jahr nicht mehr. Gerau-Frisch sagte: „Ich habe Energie und Lust und freue mich mit dem Rückhalt meiner Familie auf alles, was nun kommt.“ Bläß zeigte sich als fairer Verlierer: „Ich gratuliere Fabienne und wünsche ihr im Amt alles Gute.“