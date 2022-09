Bürgermeisterin Gabriele Flach (CDU) richtete in der Sitzung des Verbandsgemeinderates Maikammer am Donnerstagabend einen Hilferuf an die Bevölkerung. Es gäbe immense Probleme bei der Unterbringung von Flüchtlingen, weshalb die Verwaltung händeringend nach Wohnmöglichkeiten suche. Dabei sei sie auf die Unterstützung der Bevölkerung angewiesen sei. Das der VG zugewiesene Kontingent an Flüchtlingen übersteige weit die Anzahl der vorhanden Unterbringungsmöglichkeiten, stellte Flach fest. „Derzeit treffen nicht nur Flüchtlinge aus der Ukraine, sondern auch noch aus anderen Ländern in der VG ein“, erklärte sie. Der Aufruf ist der Bürgermeisterin auch deshalb so wichtig, da sie vermeiden wolle, Menschen in Containern unterzubringen. „Was dies für Probleme mit sich bringt, habe ich unlängst erst in Herxheim erfahren, wo man Flüchtlinge in Containern untergebracht hat. Wirklich menschenwürdig ist das nicht“, sagte die Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde.