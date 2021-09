Die Polizei Haßloch sucht nach einen Diebstahl von knapp 1400 Euro aus einem Auto in Deidesheim nach Zeugen. In einem Umschlag hatte ein 45-Jähriger Bauarbeiter das Bargeld am Mittwochvormittag auf dem Beifahrersitz eines VW-Transporters deponiert, der in der Weinstraße abgestellt war. Zwischen 9 und 13 Uhr ist das Geld aus dem unverschlossenen Auto verschwunden. Zeugenhinweise an die Polizei Haßloch unter Telefon 06324/933-0 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de.