Geinsheim blüht im Frühjahr wieder auf und zeigt sich damit zugleich solidarisch mit der Ukraine: Der Verein „Goise blüht auf“ hat an den Ortseingängen die von der Stadtverwaltung gespendeten Blumen in blauer und gelber Farbe (den Nationalfarben der Ukraine) gepflanzt und aus Blumen zudem ein großes Friedenszeichen gestaltet. Die Vereinsmitglieder hoffen auf baldigen Frieden in der Ukraine und dass Bewohner und Besucher des Weindorfs sich am Blumenschmuck erfreuen.