Die Wasserleitung in der Bahnhofstraße in Elmstein hat in der Vergangenheit öfter mit Wasserrohrbrüchen Ärger gemacht. Das könnte sich in Zukunft auch in anderen Straßen wiederholen.

Nachdem die Leitung im vergangenen Jahr an Heiligabend gleich zweimal gebrochen ist und das auslaufende Wasser an einem Haus massive Schäden verursachte, sei in einer Eilentscheidung von Bürgermeister und Beigeordneten der Verbandsgemeinde Lambrecht die Erneuerung der Leitung und der Hausanschlüsse in der Bahnhofstraße im Bereich zwischen Feldpfad und Triftplatz in Auftrag gegeben worden. Das teilte der für die Werke zuständige Beigeordnete der Verbandsgemeinde, Erich Pojtinger (SPD), in einer Sitzung des Werkausschusses des Verbandsgemeinderats am Montag mit. Für die bisherigen Aufträge werden nach Angaben von Pojtinger knapp 73.000 Euro fällig. Einige ergänzende Arbeiten müssten noch in Auftrag gegeben werden.

Auf die Frage von Ulrich Huber (CDU) was der Grund für die häufigen Wasserrohrbrüche ist, erläuterte Stefan Herter (SWG), der von Beruf Gas- und Wassermeister ist, dass die Asbestzementleitungen alt und deshalb anfällig seien. So würden sie etwa bei Druckschwankungen leicht platzen. Das sei nicht nur in der Bahnhofstraße, sondern in vielen Bereichen von Elmstein der Fall. Es werde auch in Zukunft öfter Wasserrohrbrüche geben, so Herter.