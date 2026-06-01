Die Ortsgruppe Lachen-Speyerdorf der Freien Wählergruppe ( FWG) Neustadt an der Weinstraße hat einen neuen Vorstand. Wie die FWG mitteilt, wählten die Mitglieder Susanne Karsch zur neuen Vorsitzenden. Sie vertritt die FWG im Umweltausschuss und ist als Schriftführerin Mitglied des Vorstandes der FWG Neustadt. Susanne Karsch übernimmt den Staffelstab von Carola Theobald, die der Ortsgruppe über viele Jahre vorgestanden hat. Sie wurde nun zur stellvertretenden Vorsitzenden gewählt, darüber hinaus ist sie in städtischen Ausschüssen tätig. Unterstützt werden die beiden künftig vom neuen Schriftführer Joachim Hahn.