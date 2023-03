Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit zwei Pokalen kehren die Spielerinnen des 1. FFC Niederkirchen von den Verbandspokal-Endspielen in Wörrstadt zurück. Frauentrainer Andreas Hack muss so manche Lücke in seiner Mannschaft auffüllen.

Die Saison 2021/2022 nahm für den 1. FFC Niederkirchen nach vielen Enttäuschungen und Problem ein erfolgreiches Ende. Sowohl die Erste Frauenmannschaft als auch die C-Juniorinnen gewannen