Am Freitag, 1. März, planen die Neustadter Ortsgruppe von Fridays for Future (FFF) und die Gewerkschaft Verdi einen gemeinsamen Klimastreik ab 13.30 Uhr auf dem Hetzelplatz. Zur Vorbereitung soll laut einer Mitteilung von FFF am kommenden Samstag, 24. Februar, 11 Uhr, am Hetzelplatz die Aktion „Busbasteln“ starten, bei der aus Stoff und Pappe ein Bus gebastelt wird. Den Klimaaktivisten ist es wichtig, dass der ÖPNV „attraktiver ausgebaut“ wird. Damit meinen sie unter anderem eine enge Taktung, bessere Abstimmung von Zug- und Busverkehr , Überdachungen und Sitzmöglichkeiten an Haltestellen und günstigere Preise. „Es muss gelingen, dass möglichst viele vom Auto auf Zug, Bus und Fahrrad umsteigen, und dafür muss der ÖPNV in Neustadt deutlich attraktiver werden.“ Zudem fordern sie bessere Arbeitsbedingungen für Busfahrerinnen und Busfahrer, also mehr Pausen, kürzere Arbeitszeiten und bessere Gehälter. Zur Bastelaktion lädt FFF alt und jung ein.