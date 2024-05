In der Stadtbücherei Neustadt ist eine Foto-Ausstellung der Partnerstadt Wernigerode zum Pilgerweg Via Romea zu sehen. Eigentlich hätte die Ausstellung bereits am 24. Mai eröffnet werden sollen, pünktlich zum Demokratiefest, zu dem ja auch Gäste aus den Partnerstädten angereist waren. Aber ein Paketdienst hat einen Strich durch diese Rechnung gemacht, wie die Stadt mitteilt. Denn die Exponate wurden zu spät geliefert. Doch nun lässt sich die Ausstellung mit dem Titel „Europawanderer - auf der Via Romea vom Harz bis nach Rom“ in der Stadtbücherei im Klemmhof besuchen – und zwar bis zum 6. Juni. Gezeigt werden Bilder des Fotografen Andreas Hillmann aus dem Jahr 2023. Die Pilgerwanderung führte entlang der Via Romea, beginnend im Harz über Bayern in die Alpen bis nach Rom. Andreas Hillmann war mehrere Wochen unterwegs und „hat seine Erlebnisse in beeindruckenden Bildern festgehalten“, wie es von der Stadt heißt.