1111 Elwetritsche aus Gummi starteten am Sonntag zum Elwetritsche-Rennen auf dem Floßbach. Mindestens genau so viele Zuschauer kamen zur zweiten Auflage des Gaudi-Rennens. Elwetritsche und Menschen landeten alle heil am Ziel.

Oberbürgermeister Marc Weigel (FWG) war ein bisschen enttäuscht. Er sollte hinter dem Roxy-Kino den Startschuss zum Rennen der Fabelwesen geben und hätte dazu „gern eine Pistole gehabt“,