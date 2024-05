Eine unklare Rauchentwicklung am Waldrand zwischen Haardt und Gimmeldingen ist der Feuerwehr am Mittwoch gegen 9.15 Uhr gemeldet worden. Neun Wehrleute mit einem Tanklösch- und einem Kleinlöschfahrzeug sowie die Polizei rückten daher in Richtung der Straße An der Althart aus. Laut Feuerwehrbericht war die Rauchwolke bereits sichtbar, als die Einsatzkräfte über die Probstgasse einfuhren. Die schlimmsten Befürchtungen, dass es sich dabei um einen unkontrollierten Waldbrand handeln könnte, wurden vor Ort nicht bestätigt. Auf einem Gartengrundstück hatte jemand Gartenabfälle verbrannt, die eigentlich auf dem Wertstoffhof entsorgt werden sollten. Die Feuerwehr löschte den Abfallbrand ab und belehrte den Besitzer über die richtige Vorgehensweise.