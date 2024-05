Der Verein „Feucht-Fröhliche-Neustadter“ hat einen neuen Vorstand. An der Spitze steht nun Daniel Schmedeshagen. Er löst Werner Maas ab, der zuvor über 20 Jahre lang die Geschicke des Vereins gelenkt hat. Komplettiert wird der Vorstand durch Jennifer Mayr (Zweite Vorsitzende), Ralf Burkhardt (Schatzmeister) und Edith Brandstädter (Schriftführerin).

Die Feucht-Fröhlichen-Neustadter haben sind bekannt durch ihr Weinhaus beim Deutschen Weinlesefest, zahlreiche Veranstaltungen im vereinseigenen Keller und die Partnerschaft mit Lincoln (England).

Schwerpunkte des neuen Vorstandes sollen die Etablierung neuer Veranstaltungen sein, beispielsweise Wanderungen, Vereinstage sowie Kooperationen mit kulturellen Einrichtungen und Vereinen. Auch die Freundschaft mit dem britischen Partnerverein „FFN Lincoln“ soll wieder neuen Schwung bekommen. Zudem will der Verein im Internet und in den sozialen Medien aktiver werden, um auch jüngere Interessierte anzusprechen. Wer sich über die „Feucht-Fröhlichen“ und ihr Jahresprogramm informieren wolle, könne sich per E-Mail an info@ffn-neustadt.de melden.