Führungswechsel bei der katholischen Chorgemeinschaft Forst/ Wachenheim: Nach 25 Jahren kandidierte Hans Rau (Forst) nicht mehr als 1. Vorsitzender und nannte dafür hauptsächlich gesundheitliche Gründe. Die Chorversammlung wählte Manfred Steinmetz (Wachenheim) zum Nachfolger. Auch die bisherige 2. Vorsitzende Eva Labonte-Steinmetz (Wachenheim) kandidierte nach 14 Jahren in dieser Funktion nicht mehr. Zu ihrer Nachfolgerin wurde Johanna Spindler (Forst) gewählt. Die weiteren Vorstandsämter bekleiden Alois Arens (Kassenwart, Forst), Edmund Heim (Notenwart, Forst), Gisela Heim (Schriftführerin, Wachenheim) und Anette Seesing (Chorleiterin, Neustadt). Der scheidende Vorsitzende hob beim Rückblick aufs vergangene Jahr insbesondere die Chorfreizeit im Priesterseminar Speyer hervor. Für die Zukunft wünschte Rau dem „auch finanziell gut dastehenden Verein“ unter anderem viele neue Sängerinnen und Sänger.