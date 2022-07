Morriña bedeutet auf Spanisch Sehnsucht oder Heimweh. Mit einer Mischung aus Laden und Restaurant, dem Toxo, wollen zwei Schwestern Abhilfe davon schaffen. Nur eine der beiden befindet sich dafür allerdings in Neustadt.

„Alles was Spanier in Deutschland vermissen“, soll es bei Raquel Castro Gonzalez zu kaufen geben. Die Idee eines eigenen Geschäfts mitsamt Restaurant kam ihr während der Pandemie. „Ich dachte, wenn ich nicht nach Spanien kann, hole ich eben etwas Spanien hierher“, erzählt sie.

Maschine fehlt noch

Dass auch bei Neustadtern eine gewisse Sehnsucht herrscht, zeigt sich jedem, der abends am Toxo in der Hauptstraße 117 vorbeigeht. Dann ist der Außenbereich meist voll besetzt. Die Gäste trinken Wein oder Bier aus Galicien, der Heimat von Gonzalez, und kosten vom Tapasangebot. Es gibt Montaditos, belegte Baguettescheiben, Albondigas, Fleischbällchen in Tomatensoße, Calamares und vieles mehr. Wer für etwas mehr Leute plant, kann die Tapas bestellen.

Das Angebot sei nicht in Stein gemeißelt. „Wir schauen erst mal, was gut ankommt“, sagt Gonzalez. „Die Tapas und der Mittagstisch sollen aber allgemein häufiger wechseln.“ Was ganz sicher gut ankommt, sind spanische Süßspeisen wie Churros. Das Gebäck ist in Deutschland auf dem Vormarsch und soll bald im Angebot sein. Dafür muss aber noch die Maschine zur Herstellung geliefert werden.

2001 kam Gonzalez nach Deutschland, um Arbeit zu finden. Ursprünglich mit dem Plan, bald in ihre spanische Heimat zurückzukehren. „Sie können sich bestimmt denken, wie es weitergeht“, erzählt sie lachend. „Ich habe angefangen zu arbeiten, meinen Mann kennengelernt und bin dann geblieben.“ Von ihm und ihrer Köchin aus Valencia wird sie unterstützt, spanische Vielfalt nach Neustadt zu bringen. Wer ebenfalls eine große Rolle spielt, ist ihre Schwester Vanessa. Obwohl sie nicht mit nach Deutschland gekommen ist. Trotzdem – oder gerade deshalb – ist sie Teil des neuen Geschäfts. In Galicien ist sie für den Einkauf der Produkte zuständig, die später im Laden verkauft oder in der Küche zubereitet werden. Außerdem betreibt sie die zugehörige Spedition. Online sind die Waren unter www.toxomarket.de zu finden – derzeit aber noch ausschließlich in Spanisch.