Die Straße ins Gimmeldinger Tal kurz hinter der alten Talmühle ist weiterhin voll gesperrt. Darüber hat die Stadtverwaltung am Dienstag informiert.

Infolge der starken Schneefälle hatte die Neustadter Feuerwehr bereits in der Nacht auf Samstag festgestellt, dass die Straße einen großen Riss in der Zufahrt zum Forsthaus Benjental aufweist, und den Schaden der Forstverwaltung gemeldet. Auslöser ist laut Stadt vermutlich ein Erd- beziehungsweise Hangrutsch. Daraufhin hatte der Bauhof die ehemalige Kreisstraße gesperrt, bis der Schaden begutachtet werden kann. Wann das sein wird, sei wegen der Aufräumarbeiten im gesamten Stadtwald offen, heißt es. Vor Ostern werde sich an der Sperrung aber nichts mehr ändern.

Keine Anfahrt möglich

Vor einiger Zeit hatte es im oberen Bereich des Tals auf Bad Dürkheimer Seite ebenfalls einen Hangrutsch gegeben, weshalb jener Teil bereits gesperrt ist. Durch die zusätzliche Sperrung seit Freitagnacht können nun das Forsthaus Benjental und das Alte Jagdhaus Looganlage bis auf Weiteres auch von Neustadter Seite nicht mehr über die alte Kreisstraße angefahren werden, wie die Stadtverwaltung weiter mitteilt. Sie bittet darum, die Absperrung in Höhe Talmühle zu beachten, um den Schaden nicht zu vergrößern und sich selbst keinem Risiko auszusetzen. Ortsunkundige könnten auf dem Parkplatz der Talmühle wenden und zurückfahren.