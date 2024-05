Für ihr Engagement für die Menschenrechte und die Aufarbeitung politischer Verbrechen ist die russische Wissenschaftlerin Irina Scherbakowa mit dem „Hambacher Freiheitspreis 1832“ der Stadt Neustadt ausgezeichnet worden. Der Preis wurde der Mitgründerin der Menschenrechtsorganisation Memorial am Freitagabend im Hambacher Schloss übergeben. Neustadts Oberbürgermeister Marc Weigel (FWG) würdigte Scherbakowas „unermüdlichen Einsatz für Wahrheit, Gerechtigkeit und Freiheit“. Laudator war Altbundespräsident Joachim Gauck, der vor zwei Jahren erster Preisträger war. „Wir ehren Irina Scherbakowa als großartige Vertreterin der Freiheitsbewegung in ihrem Land“, sagte er. Die russische Oppositionelle Scherbakowa hat ihre Heimat nach dem russischen Angriff auf die Ukraine im Februar 2022 verlassen. Die Preisverleihung ist Teil des Demokratiefestes, das Neustadt an diesem Wochenende feiert.