Anfang Februar soll die Sanierung der A65 zwischen Haßloch und Neustadt-Nord endgültig abgeschlossen sein und die Strecke wieder für den Verkehr freigegeben werden. Bis dahin müssen Pendler auf der Autobahn aber noch Geduld mitbringen, da ab Dienstag in beide Richtungen nur eine Spur zur Verfügung stehen wird. Die Sanierung auf dem 4,5 Kilometer langen Abschnitt begann im August, eigentlich sollte die Freigabe Ende 201 erfolgen. Dies klappte aber nicht, da die Arbeiten an der Straße zwar wie geplant fertig wurden, aber die Leitplanken erst im Januar installiert werden konnten. Nun müssen noch die Überfahrten auf dem Mittelstreifen wieder hergerichtet werden. Diese Arbeiten sollen bis Montag jeweils in den Abend- und Nachtstunden erfolgen. Ab Dienstag steht in beide Richtungen nur ein Fahrstreifen zur Verfügung, um die Arbeiten an den Leitplanken am Mittelstreifen abzuschließen. Bisher gibt es in Richtung Karlsruhe noch zwei Fahrspuren. Richtung Ludwigshafen steht bereits seit kurz vor Weihnachten nur eine Spur zur Verfügung, da sich Fahrbahnmarkierungen im Baustellenbereich gelöst hatten. Die Autobahn GmbH geht davon aus, dass alle Arbeiten an der Baustelle bis 31. Januar abgeschlossen können und die sanierte Strecke dann Anfang Februar freigegeben werden kann. Ergänzend weist die Autobahn GmbH darauf hin, dass die Anschlussstelle Haßloch (Nord) in den Nächten auf Donnerstag und Freitag jeweils kurzfristig gesperrt werden muss, eine Umleitung wird ausgeschildert. Die bisher gesperrte Anschlussstelle Deidesheim (Nord) soll kommende Woche wieder öffnen, sobald die einspurige Verkehrsführung Richtung Karlsruhe eingerichtet worden ist.