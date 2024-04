Wie die Polizei mitteilt, verschafften sich Montagnacht zwischen 0.27 Uhr und 3.30 Uhr zwei maskierte unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zum Gelände des Holiday Parks in Haßloch. Diese brachen Rollgatter, Verkaufsräume, Kassen und diverse Automaten für Getränke und Geschicklichkeitsspiele auf. Entwendet wurden nach aktuellem Ermittlungsstand Guthabenkarten für Amazon und ein Controller für eine Spielekonsole von Nintendo. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich auf etwa 100.000 Euro. Die Kriminalpolizei Neustadt sucht Zeugen. Wer kann Hinweise zur Tat oder den Tätern machen. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter Telefon 06321 8540 oder per E-Mail an kineustadt@polizei.rlp.de entgegen.