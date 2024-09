Gleich zwei Vorfälle in Kirrweiler am Dienstag meldet die Polizei Edenkoben. Ein 26 Jahre alter Vollernterfahrer kam am Dienstag um 11.50 Uhr auf einem Feldweg zwischen Maikammer und Kirrweiler von der Fahrbahn ab, als er einem parkenden Fahrzeug ausweichen wollte und dabei nach links in eine Böschung rutschte. An dem Vollernter entstand ein erheblicher Sachschaden. Der Fahrer blieb unverletzt. Wegen zu geringem Seitenabstand kollidierte am Dienstagmittag um 13.10 Uhr beim Überholen in der Marktstraße ein weißes Auto mit einem E-Scooterfahrer, der hinstürzte und sich an beiden Unterarmen verletzte. Ohne sich um den Verletzten zu kümmern, fuhr der unbekannte Autofahrer davon. Die Polizei Edenkoben sucht unter der Telefonnummer 06323 9550 Zeugen, die den Verkehrsunfall mitbekommen haben oder die Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug geben können.