Architektur und Literatur, das sind die beiden tragenden Säulen in Wolfgang Bachmanns Schaffen – wobei der in Deidesheim lebende Architekturkritiker im Bereich der Belletristik seit 2019 eine erstaunliche Schlagzahl bei seinen Publikationen an den Tag legt. Der neueste Wurf mit dem Titel „Schroeder schreibt … fast ein Krimi“ ist Anfang des Jahres erschienen und spielt sogar in Neustadt.

Ein grausiger Mord, Schreiben und Glaube, Alter und späte Liebe – das sind die Themen, die Wolfgang Bachmann in seinem dritten Roman „Schroeder schreibt … fast ein Krimi“