Ein 20-jähriger Mann aus Rodalben ist am Dienstag um 7.20 Uhr in der Konrad-Adenauer-Straße in Neustadt von der Polizei kontrolliert worden. Nach Angaben der Polizei hatte der junge Mann keinen Versicherungsschutz für seinen E-Scooter. Zudem stand er unter dem Einfluss von Amphetamin. Es wurde eine Blutprobe genommen. Während der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass an dem E-Scooter keine Versicherungsplakette angebracht war. Der E-Scooter wurde sichergestellt. Der 20-Jährige muss sich nun auf mehrere Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren einstellen. Außerdem wird die Führerscheinstelle informiert.