Ein 33-jähriger Mann hat am Donnerstagvormittag in Neustadt an der Weinstraße mit seinem E-Bike erheblich unsicher den Verkehr gefährdet. Laut Polizei fuhr er gegen 11.15 Uhr in der Maximilianstraße in Schlangenlinien und zeigte deutliche Ausfallerscheinungen. Eine Kontrolle ergab, dass er unter dem Einfluss von Amphetamin, Methamphetamin, Opiaten und THC stand. Die Beamten entnahmen dem Mann eine Blutprobe und stellten sein E-Bike sicher. Bereits vor zwei Monaten war der Neustadter aufgefallen, als er unter Alkohol- und Drogeneinfluss ein Kleinkraftrad ohne Fahrerlaubnis fuhr. Nun erwartet ihn erneut eine Reihe von Strafverfahren. Auch die Fahrerlaubnisbehörde wird informiert.