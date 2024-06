87,8 Prozent Zustimmung hat Duttweilers Ortsvorsteher Kay Lützel als parteiunabhängiger Bewerber am Sonntag für eine zweite Amtszeit bekommen. Einen Gegenkandidaten hatte er nicht. Der 58-Jährige bemerkte am späten Abend trocken: „Natürlich bin ich zufrieden.“ Es sei eine „tolle Bestätigung“ für seine bisherige Arbeit. Die große Zustimmung sei zudem „zusätzliche Motivation“ für die nächsten fünf Jahre. Den Abend ließ Lützel mit allen Wahlhelfern in der Festhalle ausklingen: Es gab einen Pfälzer Imbiss mit „Schorle, Secco und natürlich Leberwurstbroten“.