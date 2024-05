In der Immengartenstraße in Maikammer pöbelte am Donnerstagabend kurz nach 21 Uhr ein 34-jähriger Mann drei vor ihm laufende Frauen an. Nach Angaben der Polizei wehrten sich die Frauen zunächst verbal gegen ihn. Dann schlug eine von ihnen dem Mann ins Gesicht. Dabei trug er eine blutende Wunde davon. Anschließend entfernten sich alle drei Frauen. Die Ursache der Auseinandersetzung steht derzeit nicht fest. Der 34-Jährige konnte sich laut Polizei das Verhalten der Frau nicht erklären. Er selbst hatte erheblich dem Alkohol zugesprochen. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu den drei Frauen geben können.