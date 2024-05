Der protestantische Kirchenbezirk Neustadt, die Omas gegen Rechts Neustadt und der Freundeskreis Hambacher Fest 1832 laden ein zu einer Diskussionsveranstaltung mit dem Titel „Rechtsruck aus der Mitte. Vom Hambacher Schloss zum Landhaus Adlon“. Diskutiert wird am Mittwoch, 29. Mai, um 19.30 Uhr im Casimirianum in Neustadt. Die Veranstaltung soll den Angaben zufolge Einblicke in die personellen Kontakte und politischen Ähnlichkeiten in der Zielsetzung zwischen den rechtslastigen Aktivitäten um das Hambacher Schloss und dem im Januar aufgedeckten Treffen im Landhaus Adlon in Potsdam geben. Referent ist der Soziologe Ulrich Riehm vom „Freundeskreis Hambacher Fest von 1832“. Der Freundeskreis hat sich 2018 als Reaktion auf Max Ottes „neues Hambacher Fest“ gegründet, dessen Ziel es demnach war, ein Bündnis zwischen nach rechtsaußen driftenden Mitgliedern in der CDU, der AfD und parteiungebundenen Rechtsextremisten zu schmieden.