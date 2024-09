Brigitte Kern ist eine der Digitalbotschafterinnen in Neustadt. Am Dienstagabend bekam sie Gelegenheit, im Ortsbeirat Hambach zu erklären, was sie überhaupt macht. Ortsvorsteher Pascal Bender hat dazu schon weitere Ideen. Die Arbeit der Digitalbotschafter ist zwar kein ureigenes Hambacher Thema. Ortsvorsteher Pascal Bender war der Vortrag von Brigitte Kern dennoch wichtig. „Viele kennen die Digitalbotschafter ja gar nicht und wissen dann auch gar nicht, was diese anbieten“, so Bender. In seinen Augen leisten sie sehr wertvolle Arbeit. Denn im Kern geht es bei dem Landesprojekt darum, Senioren im Umgang mit digitaler Kommunikation fit zu machen. „Bei unseren älteren Bürgern gibt es oft immer noch eine Hemmschwelle, wenn es um Smartphone, Computer und Tablet geht.“ Dabei sei es extrem wichtig, sich auch in der Welt auszukennen. „Gerade auch, wenn die elektronische Patientenakte kommt, das betrifft dann vor allem auch Senioren“, sagt Bender. Er könne sich daher auch Veranstaltungen der Digitalbotschafter in Hambach vorstellen. In Gesprächen möchte Bender ausloten, welche Räume dafür genutzt werden können und dann auf Brigitte Kern zugehen. „Sie hat uns erzählt, dass der Informationsbedarf groß. Daher sind weitere Angebote wichtig. Das kriegen wir hin“, so Bender.