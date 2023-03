Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Gesamtkunstwerk war vor nicht allzu langer Zeit ein beliebter Begriff für eine kulturelle Darbietung, in der verschiedene Ausdrucksformen miteinander verbunden werden. Ein Gesamtkunstwerk erlebten am Samstag die recht zahlreichen Besucher in den Räumen der früheren Lambrechter Tuchfabrik Haas, die zur Firma Jola gehören, bei der Benefizveranstaltung „Die Kinder von Fukushima“.

Dies beginnt bereits mit dem Raum und dem speziellen Charme eines alten Fabrikgebäudes. Die etwas Älteren erinnern sich vielleicht, dass hier vor über 20 Jahren schon einmal