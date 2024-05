Es ist ein kleines Jubiläum, das in diesem Jahr in Meckenheim gefeiert wird: Die Gässelweinkerwe findet zum 45. Mal statt. Die Höfe sind geöffnet, Weingüter, Ausschankstellen und Vereine freuen sich von Freitag bis Montag (manche bis Dienstag) auf die Gäste.

Eröffnet wird die Kerwe am Freitag um 18.30 Uhr auf dem Dorfplatz „Alter Schulhof“, der Zug zur Eröffnung startet schon um 18.15 Uhr in der Sandgasse 34 am Parkplatz an der Nuss. Der Kerwebaum wird alsdann zum Festplatz getragen und mit Musik aufgestellt. Gefeiert wird Freitag und Samstag zwischen 17 und 1.30 Uhr, Sonntag von 11 Uhr bis Mitternacht und Montag und Dienstag von 17 Uhr bis Mitternacht. Die diesjährige Gässelweinkerwe unterscheidet sich gar nicht so sehr von der ersten, die an Pfingsten 1977 stattfand. Damals waren es 15 Ausschankstellen (heute sind es 13). Und es wurde erstmals ein Kerwebaum aufgestellt, wie die RHEINPFALZ im Mai 1977 etwas blumig berichtet: „Mit der Errichtung des Kerwebaumes wird diesem weitverbreiteten Brauch nun erstmals auch in Meckenheim gehuldigt.“

Im Bericht heißt es, dass Ortsbürgermeister Otto Keller dem Rat schon ein Jahr zuvor vorgeschlagen habe, ein eigenes Weinfest zu veranstalten. „Die Beweggründe waren klar: Die Gemeinde Meckenheim wollte nicht länger hintanstehen mit der Werbung für den eigenen Wein, so wie das die anderen Gemeinden der Verbandsgemeinde schon länger zu tun pflegen. Der Gedanke eines eigenen Weinfestes war geboren und die erste Gässel-Weinkerwe wurde auf die Pfingstfeiertage terminiert.“

Die Hoffnung war, dass alles gut gelinge und der „Wettergott ein Einsehen hat“: „Die Mentalität der Meckenheimer dürfte ja auch hinreichend bekannt sein. Denn sie verstehen es, Feste zu feiern“, sagte der damalige Bürgermeister Otto Keller. Daran hat sich auch nach 47 Jahren nichts geändert.