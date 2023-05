In der Fußball-A-Junioren-Landesliga Vorderpfalz wird am Samstag, 16 Uhr, das Derby zwischen dem TSV Königsbach und der JSG 1. FC 08/VfB Haßloch angepfiffen. Für Haßloch geht es um viel.

Während die Mannschaft von TSV-Trainer Marco Stoll als Tabellendritter mit sieben Punkten Rückstand auf Spitzenreiter TuS Knittelsheim bereits für seine nächste Landesliga-Saison planen können, müssen die den drittletzten Rang belegenden Haßlocher unbedingt gewinnen, um ihre Chance auf den Klassenverbleib zu wahren. „Natürlich wollen wir gewinnen. Aber ich wünsche mir, dass Haßloch den Ligaverbleib schafft. Ich hätte gerne weiterhin dieses Derby als eine weite Anreise zu einem anderen Gegner“, sagt Stoll im Vorfeld.

Am Sonntag waren die A-Junioren der JSG von einem Spielabbruch betroffen, allerdings nicht wie viele andere Teams wegen eines Gewitters, sondern aufgrund einer schweren Verletzung eines Haßlochers. In der 80. Minute des Heimspiels gegen den FC Phönix Bellheim verletzte sich ein Haßlocher nach einem Eckball so heftig, dass er lange auf dem Boden lag und mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht wurde. „Ein Gegenspieler fiel auf ihn drauf. Dabei hat es richtig gekracht“, schildert 08-Jugendleiter Torsten Quell den Vorfall. Der Schiedsrichter brach das Spiel daraufhin beim Stand von 6:3 für die Südpfälzer ab. Quell: „Wir sind natürlich daran interessiert, dass die Partie wiederholt wird. Deshalb sind wir mit Phönix Bellheim und dem Verband in Verhandlung.“