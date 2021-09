Die weiße Fahne am Turm verrät es: Andreas Maier, der amtierende Deidesheimer Turmschreiber, weilt wieder in der Stadt. Bei seinem zweiten offiziellen Aufenthalt hält er am Dienstag, 14. September, sowie am am Donnerstag, 16. und am Dienstag, 21. September, jeweils von 14–16 Uhr Sprechzeiten im Turm in der Schlossgartenanlage ab. Am Mittwoch, 15. September, besucht er eine Unterrichtseinheit im Leistungskurs Deutsch der Integrierten Gesamtschule (IGS). Und am Sonntag, 19. September, um 11.30 Uhr folgt eine öffentliche Lesung für alle Interessierten am Pavillon beim Turm. Eine weitere Lesung ist am Mittwoch, 22. September, um 19 Uhr in der Ortsvinothek in Maikammer vorgesehen.