Lennart Nies vom TV Maikammer ist zum ersten Mal Bester seiner Altersklasse bei einer deutschen Halbmarathon-Meisterschaft. Er hat in diesem Jahr viel vor.

Von Jochen Willner

Zunächst ahnt er nicht, was geschehen ist. Erst als seine Vereinskameraden ihm einen Klaps auf die Schulter für seinen couragierten Lauf geben, wird ihm allmählich klar, dass er gerade den nächsten Meilenstein in seiner Karriere gesetzt hat. Mit einer neuen persönlichen Bestzeit von 1:08:32 Stunden über die Halbmarathon-Distanz hat sich Lennart Nies erstmals den deutschen Meistertitel in der Altersklasse M40 geholt. Damit vollendete er in Frankfurt am Main seinen Medaillensatz bei nationalen Titelkämpfen.

„Ab Kilometer zwei waren wir in einer Gruppe von 20 bis 25 Läufern, die gut harmoniert hatte. Aber nach 15, 16 Kilometern war mir das Tempo doch etwas zu schnell, weshalb ich ein wenig abreißen ließ“, erzählt Nies. Er wundert sich am Ende, dass es zur neuen Bestzeit gereicht hat. So zog er auf den letzten Kilometern sogar noch an dem großen Favoriten und Titelverteidiger Simon Huckestein (SG Wenden) vorbei und distanzierte ihn um 48 Sekunden auf Rang zwei.

22 Sekunden schneller

Genau vor fünf Jahren hatte Nies im Halbmarathon in München die Silbermedaille gewonnen. 2023 war es Bronze bei der deutschen Meisterschaft im Berglauf in Bühlertal. „Das erste Mal den Titel, das ist schon was Besonderes“, sagt Nies jetzt strahlend. Er hat seine persönliche Bestmarke über 21,1 Kilometer aus dem Jahr 2022 um 22 Sekunden verbessert. Möglich machte es die flache Strecke im Herzen der Finanzmetropole und dem Mainufer mit Start und Ziel in der Deutschen-Bank-Arena. „Ich konnte es nicht glauben, dass es so gut lief. Aber an den Titel hatte ich nicht gedacht, das war weit weg“, erzählt der 39 Jahre alte Unternehmensberater aus Ludwigshafen, der für den TV Maikammer startet. „Offensichtlich liegen mir die Rennen nach der intensiven Marathon-Vorbereitung.“

Am 8. März hatte er sich im Trikot des TV Maikammer zum dritten Mal nach 2022 und 2023 im Bienwald-Marathon in Kandel den Pfalzmeistertitel gesichert. Er bewältigte die 42,195 Kilometer in 2:24:32 Stunden und verpasste dabei deutlich seine Bestmarke: „Die zweite Hälfte war nicht so geschmeidig, wie ich es bisher gewohnt war. Seine Bestzeit von 2:21:55 Stunden war er 2022 in Berlin gelaufen – als fünftbester Deutscher im Ziel.

In der Trainingsgruppe gefordert

Die intensive Marathon-Vorbereitung scheint eine Leichtigkeit zu verleihen. Der Aufwand war diesmal höher als sonst. Mit Tim Könnel (TuS Heltersberg) und Nico Steißlinger (ABC Ludwigshafen) bildete er immer wieder eine Trainingsgruppe, in der sich die Läufer in den verhangenen Wochen und Monaten gegenseitig gefordert haben. Schon an diesem Samstag steht für den gebürtigen Mutterstadter der nächste Höhepunkt bevor: die Pfalzmeisterschaft im Zehn-Kilometer-Straßenlauf in Eisenberg. Dabei dürfte es zum Duell um den Titel mit Nico Steißlinger kommen. Aktuell ist Nies der einzige Läufer, der alle Pfalzmeistertitel besitzt. Nach dem Gewinn des Titels im Marathon hatte er sich beim Nanstein-Berglauf zum dritten Mal die Meisterschaft im Berglauf gesichert.

In Eisenberg als Titelverteidiger am Start

Nies geht nach dem Sieg im Vorjahr in Herxheim als Titelverteidiger in das Meisterschaftsrennen in Eisenberg. „Mein Ziel ist es natürlich, den Titel zu verteidigen. Aber ich weiß um die Qualitäten von Nico“, betont er, der möglichst nahe an seine Bestzeit von 31:36 Minuten herankommen möchte. „Die Form ist da. Ob es reichen wird, bleibt es abzuwarten.“

Berglauf-DM und Chicago-Marathon

Der Unternehmensberater war schon immer für eine Überraschung gut. Deshalb peilt er in diesem Jahr auch eine Einzelmedaille bei der Berglauf-DM an, die am 19. April in Breitungen an der Werra ausgetragen wird. Die Höhepunkte sollen auf internationalem Boden sein: am 27. Juni die Weltmeisterschaft im Berglauf in Tschechien und zum Saisonausklang am 12. Oktober der Chicago-Marathon. In den USA will Nies seinen sechsten Mayor vollenden und die begehrte Medaille mit nach Hause bringen. Zu jener Serie zählen die Marathons in Berlin, London, New York, Boston und Tokio.

Nach diesem Marathon will der bald 40-Jährige sich vom „leistungsorientierten“ Marathonlaufen zurückziehen und dann nur noch auf die kürzeren Strecken konzentrieren. „Der Aufwand für den Marathon ist schon enorm, sodass man beruflich wie privat etwas zurückstecken muss“, erklärt der Sportler.