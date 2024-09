Am 6. September startete die Landeszentrale für politische Bildung eine landesweite Tour zu ihrem 50-jährigen Jubiläum, die von September bis November in rund 30 Orten in Rheinland-Pfalz Station macht und neue Impulse zur Demokratiebildung vor Ort geben will. Am Donnerstag, 3. Oktober, ist das Demokratie-Mobil der Landeszentrale ab 10 Uhr auf dem Hambacher Schloss. Das Programm rund um den Tag der deutschen Einheit ist eine Kooperation mit der Stiftung Hambacher Schloss, die wie die Landeszentrale Mitglied im rheinland-pfälzischen „Bündnis Demokratie gewinnt!“ ist. Zum Programm gehört auch um 17 Uhr die Aufführung des Theaterstücks „Monika Haeger – inside Stasi“ sowie im Anschluss daran ein moderiertes Zeitzeugengespräch zum Thema. Die Landeszentrale bringt am Donnerstag außerdem verschiedene kostenlose Publikationen mit und will mit Schloss-Besuchern ins Gespräch kommen.