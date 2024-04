Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Titel „Da muss mehr kommen“ des Programms, mit dem der Musiker und Kabarettist Michael Krebs am Samstagabend im Herrenhof in Mußbach auftrat, liefert geradezu eine Steilvorlage für die Antwort „stimmt“. Und es ist wirklich so, Krebs ist zwar ein guter Pianist, manchmal unterhaltsam, gelegentlich gibt es auch nette kabarettistische Einlagen, doch um wirklich gut zu sein, müsste mehr kommen.

Weibliche Fans, die am Ende der Veranstaltung dem Künstler mit verzücktem Blick Blümchen überreichen und ihn umarmen, kennt man vor allem von Schlager- und Popkonzerten.