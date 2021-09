Der Weiher im Stadtgarten ist derzeit mit grünen Algen überzogen, es besteht jedoch keine Gefahr, dass er „kippt“. Das sagte Stadtbürgermeister Manfred Dörr (CDU) im Rat. Dörr griff das Thema auf, weil in den sozialen Medien behauptet worden sei, der Weiher stinke, und darüber spekuliert worden sei, ob der Geruch gesundheitsschädigend sein könnte. Sollten tatsächlich Gerüche von dem Gewässer ausgehen, so hänge das damit zusammen, dass der Wasserspiegel durch Verdunstung sinke und sich Algen am Ufer absetzten. Das sei jedoch in keiner Weise gesundheitsgefährdend. Das Problem bei dem Weiher sei, dass die Frischwasserzufuhr sehr gering sei, so Dörr. Da das Wasser nährstoffreich und im Sommer warm sei, bildeten sich Algen. Mit einem „Umkippen“ sei aber nicht zu rechnen, weil in dem Weiher Leitungen verlegt worden seien, die dem Gewässer Luft zuführen – das sogenannte Drausy-System. Sauerstoff in geringerem Umfang werde dem Weiher auch durch zwei künstliche Bachläufe zugeführt, normalerweise auch durch eine Fontäne. Diese sei allerdings derzeit defekt. Die Pumpe müsse ausgetauscht werden. Dörr ist zuversichtlich, dass die Probleme mit abnehmenden Temperaturen wieder verschwinden.