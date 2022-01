Rund 150 Menschen haben am Mittwochabend in Deidesheim friedlich unter dem Motto „Wir sind Demokraten“ gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert. Harald Potsch aus Deidesheim hatte die Veranstaltung angemeldet, die von der Kreisverwaltung Bad Dürkheim genehmigt worden war. Nach einer Auftaktkundgebung zogen die Teilnehmer, von denen nur wenige die vorgeschriebenen Masken trugen, durch die Altstadt und weitere Teile Deidesheims. Es kam zu keinen Zwischenfällen. Für Freitagabend ruft die Kolpingsfamilie Deidesheim unter dem Motto „Verantwortlich leben, solidarisch handeln“ zu einer Gegendemonstration auf dem Marktplatz auf. Die Mitglieder der Kolpingsfamilie wollen die Straßen nicht nur Querdenkern überlassen, sondern als „schweigende Mehrheit“ dagegenhalten. Auch Vertreter von Parteien haben ihre Unterstützung zugesagt. Die Kolpingsfamilie appelliert an das Verantwortungsbewusstsein aller, sich für freiwillige Corona-Schutzimpfungen zu entscheiden. „Für sich selbst, für uns alle“ fordern sie alle Bürger zur Teilnahme auf.