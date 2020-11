Das Telekom-Hochhaus in der Speyerdorfer Straße in Neustadt soll Corona-Impfzentrum für Menschen aus Neustadt, Haßloch sowie den Verbandsgemeinden Lambrecht und Deidesheim werden. Darauf haben sich Oberbürgermeister Marc Weigel und Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld verständigt, wie Weigel am Mittwochabend auf RHEINPFALZ-Anfrage erklärte.

Die Städte und Landkreise müssen bis 15. Dezember mindestens eine Impfstraße einrichten. Im Telekom-Hochhaus wird dazu das erste Stockwerk angemietet, das mehr als 2500 Quadratmeter Fläche umfasst. Laut OB soll zum 15. Dezember eine Impfstraße im Ein-Schicht-Betrieb möglich sein. Je nach Bedarf könne auf bis zu drei Impfstraßen und einen Zwei-Schicht-Betrieb erweitert werden.

Testcenter keine Option

Die direkte Nachbarschaft des Testcenters im früheren Aldi-Gebäude werten Weigel und Ihlenfeld als Vorteil. Dieser Standort sei in Sachen Corona bekannt, zudem stünden damit ausreichend Parkplätze bereit. Im Testcenter zu impfen, sei keine Option gewesen.

Am Mittwoch ist ein mit dem Coronavirus infizierter Mann aus dem Landkreis Bad Dürkheim gestorben. Nach Angaben der Kreisverwaltung war der Mann über 80 Jahre alt. Im Kreis sind damit insgesamt 23 Menschen im Zusammenhang mit dem Virus gestorben, in Neustadt drei. Derweil wurden am Mittwoch 18 neue Corona-Fälle im Kreis gemeldet, in Neustadt zehn. 223 Menschen sind im Kreisgebiet aktuell noch infiziert, in der Stadt sind 91 aktive Infektionen bekannt. Bislang wurden im Kreis 1199 Fälle gezählt, in der Stadt 442.

Zentrum für Südpfalz in Wörth

Im Landkreis Südliche Weinstraße und in der Stadt Landau kamen seit Dienstag 32 weitere Fälle hinzu. Bislang haben sich dort 1184 Menschen mit Covid-19 infiziert. Auch in der Südpfalz steht der Standort für das Corona-Impfzentrum fest: ES soll im Notkrankenhaus im Hafengebiet Wörth (Kreis Germersheim) eingerichtet werden. Das teilten die Kreisverwaltungen Südliche Weinstraße, Germersheim sowie die Stadt Landau in einer gemeinsamen Erklärung mit.